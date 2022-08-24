На прошлой неделе украинская певица Настя Каменских, супруга Потапа, вернулась из Испании в Киев. Сразу по возвращению звезда приехала в Ирпень, где занималась общественной деятельностью – провела концерт и пообщалась с волонтерами.
Телеведущий Слава Демин в своей программе "Слава ПРО" объяснил, почему Каменских вернулась в Украину без Потапа.
Слава Демин отметил, что в Украину вернулась не только Каменских, но и ее мама, которая также вместе с дочерью и зятем пряталась от российской агрессии в Европе.
Также ведущий прокомментировал позицию рэпера. Прежде всего Слава Демин заявил, что несмотря на то, что Потап остается заграницей, он несомненно помогает своей стране и поддерживает Украину.
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"Потап пока что остается в Испании и там продолжает помогать и поддерживать Украину. Вопрос к вам, как вы думаете – где больше пользы от Потапа: за границей, собирая деньги и помощь для Украины, или все-таки дома?" – сказал Слава Демин.
Он рассказал, что Настя Каменских за границей дала множество благотворительных концертов, на которых в общей сложности удалось собрать больше 75 миллионов гривен на помощь украинским военным и мирным людям.
Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.
Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.
Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.