Юморист и его жена Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистична, она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.
В этот раз своей странице в Instagram Варвара Кошевая разместила неожиданные кадры, на которых предстала в новом образе. Дочь звезды "Квартал 95" избавилась от своих длинных светлых волос, сделав модное каре и покрасившись в черный цвет.
Варя покрасовалась перед камерой с новой стрижкой, а также ярким макияжем с акцентом на губы и массивными стрелками. Девушка также засветила свой дерзкий маникюр.
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Отметим, ранее Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, куда они сбежали после полномасштабного вторжения россии в Украину, но потом вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем.
Имя юноши девушка не называет, но часто публикует снимки с ним и обменивается комментариями к постам.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.