Юморист и его жена Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистична, она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.

В этот раз своей странице в Instagram Варвара Кошевая разместила неожиданные кадры, на которых предстала в новом образе. Дочь звезды "Квартал 95" избавилась от своих длинных светлых волос, сделав модное каре и покрасившись в черный цвет.

Варя покрасовалась перед камерой с новой стрижкой, а также ярким макияжем с акцентом на губы и массивными стрелками. Девушка также засветила свой дерзкий маникюр.

Отметим, ранее Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, куда они сбежали после полномасштабного вторжения россии в Украину, но потом вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем.

Имя юноши девушка не называет, но часто публикует снимки с ним и обменивается комментариями к постам.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.