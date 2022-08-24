Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик служи в Вооруженных силах Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркие кадры в сине-желтых образах, которые приурочила ко Дню государственного флага.

Как видно, на фотографиях Наталка позирует в разных фотосессиях, и на всех кадрах присутствуют цвета украинского флага. Так, на некоторых снимках актриса появилась в роскошной вышиванке с ангельскими крыльями и флагом в руках. На некоторых фото укуталась в флаг, а на других в ее одежде присутствуют сине-желтые цвета.

В подписи к публикации Денисенко написала: "С Днем Государственного флага Украины. Милые сердцу цвета. За это время накопилось столько хороших фотографий с нашим прекрасным символом, я выбрала самые-самые. Мой сынок, когда видит что-то желто-голубое сразу говорит с улыбкой: мамочка, посмотри, как наш флаг. Лучший символ – мирное голубое небо и богатая земля усыпана колосьями, да будет так всегда".

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