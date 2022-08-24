Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева) с начала войны уехала за границу и начала активно выступать за границей в поддержку Украины. Почти сразу в своем творчестве артистка объединилась с самой известной украинской рэпершей Alyona Alyona (Алена Савраненко), и они уже сделали несколько совместных релизов, а на разных мероприятиях и в соцсетях часто появляются вместе.

Так, ко Дню украинского флага и ко Дню независимости Яна и Алена представили украинцам фрагмент нового хита. Как оказалось, девушки спели на новый лад старую народную песню "Вітер віє", и, надо сказать, получилось очень трогательно и необычно. На своих страницах в Instagram певицы опубликовали видео, как исполняют эту песню.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "В День флага мы хотим показать вам кусок нашего нового трека. "ВІТЕР ВІЄ". Мы еще со школы привыкли: желтое – это поле, голубое – небо или море. "Вітер віє – трава шумить, а в тій траві козак лежить". Это слова народной песни. Мы снова возвращаем актуальность старому, но не устаревшему! Пусть будет так, чтобы если в полях лежат наши воины, то только отдохнуть и набраться сил от родной земли. И пусть ветер веет им ласково в направлении движения. И пусть небо будет чистым. А в дни, когда голубизна неба будут закрывать облака – hiMARS в помощь. Украинцы, мы суперсила!".

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