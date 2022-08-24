Как пишет Politeka.net, об этом сообщил ведущий проекта Григорий Решетник у себя в Инстаграм.
Еще с начала года украинские зрители ожидали премьеру романтического реалити-шоу "Холостяк". 12-й сезон должен был выйти на экраны телевизоров еще 4 марта, но полномасштабная война, которую развязали россияне, нарушила все планы.
Григорий Решетник сообщил, что по многочисленным просьбам украинцев организаторы все-таки выпустить 12-й сезон "Холостяка" с главным героем Алексом Топольским.
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Любовь спасет мир! По вашим многочисленным просьбам! Как мы обещали! Самая ожидаемая премьера года! «Холостяк» на Стб 🌹 Ждите? 🕺🏻», - написал телеведущий.
Пользователи сети разделились во мнениях, одни приятно удивлены, другие обеспокоены, как можно показывать развлекательные передачи, когда в Украине каждый день гибнут люди.
«Слава Богу можно будет немножко отвлечься»,
«Ура, ждут положительных эмоций»,
«Очень ждем, хоть что-то хорошее»,
«Я в шоке. А ничего, что в стране война еще продолжается. Я из Донецкой области, и у нас там каждый день гибнут люди, и разрушается жизнь. Нет, не жду. Жду, когда война закончится и мир наступит»,
"Сейчас не время, ждем победы",- пишут украинцы.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.