12 сезон реалити-шоу «Холостяк» все-таки выйдет на экраны, несмотря на ситуацию в стране. Премьера состоится осенью.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил ведущий проекта Григорий Решетник у себя в Инстаграм.

Еще с начала года украинские зрители ожидали премьеру романтического реалити-шоу "Холостяк". 12-й сезон должен был выйти на экраны телевизоров еще 4 марта, но полномасштабная война, которую развязали россияне, нарушила все планы.

Григорий Решетник сообщил, что по многочисленным просьбам украинцев организаторы все-таки выпустить 12-й сезон "Холостяка" с главным героем Алексом Топольским.

«У нас украли весну, но осень будет наполнена жизнью!

Любовь спасет мир! По вашим многочисленным просьбам! Как мы обещали! Самая ожидаемая премьера года! «Холостяк» на Стб 🌹 Ждите? 🕺🏻», - написал телеведущий.

Пользователи сети разделились во мнениях, одни приятно удивлены, другие обеспокоены, как можно показывать развлекательные передачи, когда в Украине каждый день гибнут люди.

«Слава Богу можно будет немножко отвлечься»,

«Ура, ждут положительных эмоций»,

«Очень ждем, хоть что-то хорошее»,

«Я в шоке. А ничего, что в стране война еще продолжается. Я из Донецкой области, и у нас там каждый день гибнут люди, и разрушается жизнь. Нет, не жду. Жду, когда война закончится и мир наступит»,

"Сейчас не время, ждем победы",- пишут украинцы.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.