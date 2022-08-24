Как сообщает Politeka.net, 24 августа Украина отмечает свою 31-ю годовщину Независимости, однако сегодня – это еще и ровно полгода противостояния жестокой россии.
Украинская певица Джамала поздравила Украину с Днем Независимости в Инстаграм и выразила веру в нашу победу над оккупантами.
Певица отметила, что украинцы никогда не могли подумать, что наша жизнь перевернется на 180 градусов буквально за один день.
"От реальности не спрятаться: она страшна, жестока и нетороплива. Мы все ностальгируем по прошлому, однако жизнь продолжается и сейчас мы строим свое будущее. И не только свое, но и тех, кто будет жить в этой стране после нас. Долгий и непростой путь. Но наше будущее точно того стоит. С Днем Независимости!", - написала Джамала.
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Кроме того, певица опубликовала видеоряд, на котором запечатлены ее выступления в Украине и заграницей.
В комментариях пользователи сети писали комплименты для певицы Джамалы и поздравляли ее в ответ: "Одна из лучших исполнителей, одна из сотни наших звезд, которая первая заявила не побоявшись", "Такая же настоящая и аутентичная, как наша волшебная Украина", "Невероятная Джа. Гордимся".
Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".