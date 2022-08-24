Как пишет Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак распрощался с холостяцкой жизнью. Несколько дней назад он женился на своей давней возлюбленной Алине, которая ждала мужчину после проекта. Свадебная церемония прошла на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей на вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити «Холостячка» — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. А вот лучший друг Рыбака Александр Эллерт пропустил мероприятие.
Теперь Андрей решил пообщаться с читателями своей страницы и ответить на всех их вопросы. Ответы он опубликовал Instastoris.
«В медовый месяц жену везете»», - поинтересовался один из подписчиков.
«А как же. Сначала в Херсон за арбузами! Потом в Крым за вином! И в Мелитополь еще заскочим за черешней», - ответил Рыбак в своем репертуаре.
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На вопрос каким спортом занимаетесь, комик отреагировал: "Футбол".
Еще одним вопросом стал: кто первым узнал об отношениях с Алиной.
Шоумен, не изменяя себе ответил, консьержка и показал кадр, сделанный с супругой в лифте. Пара неприлично расставила ноги перед зеркалом в кабине.
Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"
А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" уединился с Рыбаком в телефонной будке, фото
Также Politeka писала, что участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак пообщались с украинцем, живущем в россии