На своей странице в Instagram телеведущий разместил длинный пост, в котором подздравил украинцев с Днем Независимости и рассказал, чем занимался в последние дни.

"Сегодня особенный День Независимости – в самое сложное время для Украины за всю историю, когда стране, как никогда, нужна помощь каждого из нас, чтобы вместе приближать победу. Сегодня весь мир восхищается уникальной особенностью украинцев – объединяться, превращаясь в единый организм. Вместе мы становимся непобедимыми. Наша сила – в нашем единстве", — написал Комаров.

Звезда "Мир наизнанку" с друзьями вчера специально ко Дню Независимости доставили из Латвии партию машин для ВСУ - больше 20 пикапов, джипы, микроавтобус. Телеведущий признался, что очень переживал, когда вся эта партия уже стояла в Европе и «поджимали сроки».

"Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство – по первой просьбе нашлись волонтеры, которые помогли организовать сложнейшую логистику и за несколько дней доставить всю колонну. Покупка этих машин – тоже пример единства. Я продал свое авто на аукционе за миллион гривен и собирался покупать пикапы. Рассказал об этом своему куму Сергею, и он сразу же сказал, что хочет добавить деньги и тоже участвует", — поделился Дмитрий.

Комаров также рассказал, что лично для него независимость — это свобода.

"Свобода действий, мыслей, желаний. Возможность свободно мечтать, самостоятельно определяя, каким будет твое будущее. Независимость – когда у тебя нет барьеров, ограничений и запретов. Ты свободен, когда независим, и независим, когда свободен. Только независимый человек может позволить себе не врать, не подстраиваться под обстоятельства, а быть самим собой. Только независимые люди всегда побеждают. Горжусь, что я украинец. Горжусь, что живу в Украине", — добавил ведущий.

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