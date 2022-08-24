Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич представила лирическую песню "Лелека" и выпустила на нее клип в День Независимости Украины. В видео она снялась с телеведущим, а ныне сержантом ВСУ Даниэлем Салемом.
"Впереди – бурный и полный больших событий путь. Верю в Украину и люблю всем сердцем. Спасибо каждому и каждой, ежесекундно, ежеминутно! Воля – это то, что течет под кожей, ее никому у нас не отнять! С Днем Независимости, мои прекрасные сильные украинцы", - написала Злата Огневич и показала кадры из клипа к песне "Лелека".
Талантливый украинский сонграйтер Александр Лозовский создал для Златы Огневич песню "Лелека", а она записала ее с детским хором. Такое название выбрали неспроста, ведь аист – это символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа.
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Злата и телеведущий Даниэль Салем сыграли влюбленных. Их дочь сыграла Каролина Новицкая из Одессы. В клипе Злата Огневич отправляла Салема на фронт, пекла плетенки для его собратьев и в конце концов дождалась с войны.
"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Лелека" о каждом из нас. Она об Украине", – прокомментировала Злата Огневич.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.