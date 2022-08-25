Популярная украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку", поделилась в своем Instagram очаровательным фото. Свой пост знаменитость приурочила ко Дню Независимости Украины, и поделилась своими сокровенными мечтами о будущем.

Как видно, на новой фотографии Саша запечатлена посреди Киева в роскошном образе. Перед камерой она появилась в белом наряде с интересным узоров, в котором присутствуют национальные мотивы. При этом в руке она держит букетик красных маков. Волосы модели небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой и милая улыбка.

В подписи к публикации Кучеренко написала: "Единственная в мире, самая родная, самая красивая, самая лучшая. Украина. С Днем Независимости! С праздником каждого украинца! Независимость – это о ценностях, ответственности, свободе. Об ощущении самоуважения. О возможности быть тем, кто ты на самом деле, честен с собой в каждом слове и решении. О праве на жизнь в родной и свободной стране с мирным небом. И этого никто не может у нас забрать. Я горжусь тем, что я – украинка. И больше всего мечтаю о счастливом, цветущем, прекрасном будущем Украины".

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