По случаю государственного праздника украинская теледива Лилия Ребрик надела стильное нежно-розовое платье из льна с черной вышивкой и позировала на открытой террасе.

Яркая фотография появилася в Instagram звезды. Также она разместила поздравительное сообщение.

«С Днем Независимости, моя несгибаемая Украина!🇺 Дорогая моя! Лучшая! Самое красивое! У нас много боли, но еще больше силы, веры и любви… 💙💛 Я люблю твои горы карпатские и соленые моря твои – Черное и Азовское. Люблю сердце твое – Киев – и широкий Днепр в Черкассах люблю. Люблю твои донбасские терриконы и бескрайние южные поля. Я каждый клочок своей земли люблю, каждый ее миллиметр. Люблю щемяще, искренне, крепко и с большой гордостью. Ты такая молодая и столько уже пережила. Твое голубое небо разрывают ракеты, твои желтые поля – в огне. Но ведь ты несгибаемая, непобедимая, ты – самая стойкая. Ты все сможешь, ты все преодолеешь. С днем ​​рождения, моя страна! С твоей независимостью - сегодня ты действительно независима, как никогда!», - написала Ребрик.

Отметим, что на Лилии - платье "Древо жизни" украинского бренда Verynje. Оно выполнено из натурального нежно-розового льна с вышивкой черным хлопком. На сайте марки сказано, что цена платья - 6500 грн.

Лилия Ребрик полюбилась зрителям, как ведущая утреннего шоу на телеканале "Украина". Но совсем недавно она попрощалась с каналом и официально уволилась.

Напомним, "Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина".

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