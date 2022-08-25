Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем присоединился к рядам ВСУ еще с начала вторжения россии в Украину. Во время службы он семь раз попадал под обстрелы. В интервью проекту "ЖВЛ" он рассказал об ощущениях после того, как семь раз попадал под обстрелы.

"Ты там, все. Нет прошлого, нет будущего. Тяжело, но не страшно. Не страшно именно в тот момент на боевом задании. Страшно, когда ты идешь на задание, и страшно, когда все заканчивается", - поделился телеведущий.

Даниэль Салем минимум семь раз попадал под обстрелы. Во время одного из таких случаев Даниэль получил контузию и практически оглох на одно ухо.

Также недавно Салем "поймал" пулю в бронежилет и проходил лечение. После того как он полностью восстановится, планирует идти снова на передовую. По словам Даниэля, сейчас он воспринимает свою деятельность как то, что в данное время получается у него лучше всего.

Также телеведущий Даниэль Салем рассказал, что у него в телефоне было прощальное видео. Его Салем записал на случай гибели на фронте. Но решил удалить ролик.

Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.

Также Politeka писала, что Огневич и Салем сыграли влюбленных, появилось трогательное видео.