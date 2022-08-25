Как пишет Politeka.net, народный артист Украины разместил видео на своей странице в Инстаграм.
«Прислали видео вечернего Крещатика! С Праздником!», - подписал кадры Александр Пономарев.
Несмотря на нескончаемый вой сирен воздушной тревоги, киевляне не сидели дома в День независимости Украины 24 августа.
Главная улица столицы, Крещатик была переполнена людьми, которые с интересом рассматривали сожженную военную технику технику, живо общались и фотографировались на ее фоне.
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Кроме того, на Майдане Независимости украинцы веселились под патриотическую песню "Украина победит".
«Да, наши люди бесстрашные»,
«Это можно слушать и смотреть бесконечно)🔥»,
«Это супер хит, спасибо вам 🙏 за ваше творчество, вдохновение вам и вдохновение!❤️»,
«Да, эта песня навсегда в сердцах украинцев! Родная Украина - победит 💙💛», - пишут в комментариях.
Но нашлись и такие, кто посчитал, что сейчас не время для праздника, нужно дождаться победы.
«Уже совсем сошли с ума. В Днепре столько людей погибло. Пир во время чумы»,
«Может вместе будем праздновать, когда война кончится??? А то одни свящают, а вторые двое суток из дома не выходят.. я уже молчу обо всех людях, которые в результате обстрелов погибли сегодня..», - отметили в сети.
Напомним, Александр Пономарев обратился к украинским пехотинцам в их праздник, видео.
Как сообщала Politeka, Пономарев высмеял российское кафе, которое запретило вход для Зеленского и Байдена.
Также Politeka писала, что Пономарев показал, как сейчас выглядит его приемная дочь-блондинка: "Уже такая взрослая".