Певец Александр Пономарев показал, как украинцы веселились в центре Киева под мотивирующую песню «Украина победит».

Как пишет Politeka.net, народный артист Украины разместил видео на своей странице в Инстаграм.

«Прислали видео вечернего Крещатика! С Праздником!», - подписал кадры Александр Пономарев.

Несмотря на нескончаемый вой сирен воздушной тревоги, киевляне не сидели дома в День независимости Украины 24 августа.

Главная улица столицы, Крещатик была переполнена людьми, которые с интересом рассматривали сожженную военную технику технику, живо общались и фотографировались на ее фоне.

Кроме того, на Майдане Независимости украинцы веселились под патриотическую песню "Украина победит".

«Да, наши люди бесстрашные»,

«Это можно слушать и смотреть бесконечно)🔥»,

«Это супер хит, спасибо вам 🙏 за ваше творчество, вдохновение вам и вдохновение!❤️»,

«Да, эта песня навсегда в сердцах украинцев! Родная Украина - победит 💙💛», - пишут в комментариях.

Но нашлись и такие, кто посчитал, что сейчас не время для праздника, нужно дождаться победы.

«Уже совсем сошли с ума. В Днепре столько людей погибло. Пир во время чумы»,

«Может вместе будем праздновать, когда война кончится??? А то одни свящают, а вторые двое суток из дома не выходят.. я уже молчу обо всех людях, которые в результате обстрелов погибли сегодня..», - отметили в сети.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинским пехотинцам в их праздник, видео.

Как сообщала Politeka, Пономарев высмеял российское кафе, которое запретило вход для Зеленского и Байдена.

Также Politeka писала, что Пономарев показал, как сейчас выглядит его приемная дочь-блондинка: "Уже такая взрослая".