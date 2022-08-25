Украинский музыкант и экс-ведуший шоу "Орел и Решка" Коля Серга с начала полномасштабного вторжения рф в Украину пошел защищать нашу страну от захватчиков.

Как пишет Politeka.net, в интервью Славе Демину музыкант рассказал, что дважды помогал ловить предателей в Одессе.

«Дважды был причастен к задержанию коллаборантов. Первый раз даже я поехал как приманка на встречу, и "накрыли" человека", - вспомнил артист.

При этом венный отметил, что эту историю с "ловлей на живца" в деталях пока он раскрывать не может.

Артист также добавил, что вторая история была не менее поразительна.

«Ко мне подошел человек и предложил сотрудничество. Он сказал, что у родственников в России, и они плохие, и предложил поработать. Я согласился, взял у него номер телефона, и попросил ребят проверить мужчину. А наши ребята умеют доставать информацию, даже если для этого нужно двое суток бодрствовать. И оказалось, что это был ФСБ-шник,

– поделился Коля Серга.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, российский оккупант пытался спасти украинок от обстрела, но поплатился: "Был расстрелян своими же"

Также Politeka писала, Коля Серга откровенно признался, что с начала войны находился в эпицентре угрозы: "Мы охраняли..."



