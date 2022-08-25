Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поразила новым фото в платье с вышивкой.

44-летняя титулованная гимнастка славится своим тонким вкусом. Лилия Подкопаева имеет большую коллекцию вышиванок – преимущественно платья, которые ей очень идут.

Так, у себя в Инстаграм звезда поделилась с поклонниками ярким фото в вышиванке, на котором продемонстрировала свою моложавую внешность и идеальную фигуру.

Подкопаева попозировала на крыше здания, подставив лицо солнцу и закрыв глаза от ярких лучей.

На ней было надето белое прямое платье с разноцветной вышивкой с поясом. Наряд с украинских духом красиво подчеркнул изящную фигурку олимпийской чемпионки.

"Друзья, поздравляю с Днем Независимости Украины! Сейчас, как никогда, мы видим единение украинской нации и по-настоящему ощущаем поддержку друг друга. Хочу обратиться к каждому из Вас, продолжать свою борьбу любым возможным способом против агрессора. Верю в наших людей, какие и есть Украина!", - написала Подкопаева.

"Гордость нашей страны!С праздником", "Какая красивая", "ВАм очень идет", - отметили украинцы в комментариях.

Напомним, "Три украиночки": Лобода с сестрой и дочкой восхитили кадром с национальной символикой.

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