Верка Сердючка с мамой и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович стали участниками концерта в День Независимости.

Как передает Politeka.net, он снимался в столичном метро – на станции «Майдан Незалежности».

Появление Арестовича на сцене во время выступления Сердючки стало сюрпризом от организаторов мероприятия.

Представитель ОП со сцены пошутил, что был трижды женат и трижды счастливо, впрочем, его внимание привлекла «мама» Сердючки.

"Украинский язык это единственный, в котором слово "человек" женского рода. То есть, женщина - это все для нас. Я три раза женат, все три раза счастливо. Вижу, что наметился...", - произнес Арестович и, посмотрев на «маму», добавил: "Это судьба. Сердце розрывается, но...". С этими словами Арестович обнял покрасневшую «маму».

«Ради бога, я не завистливая», - отреагировала Сердючка.

Добавим, что принять участие в концерте Арестовича уговорил именно Андрей Данилко.

«Это великий артист», – сказал Арестович о Данилко.

Впрочем, в комментариях к выступлению мнение украинцев разделилось. Некоторые назвал неуместным такое выступление, некоторые шутят, что никто не делает для популярности Арестовича больше, чем его хейтеры.

"Слава Украине! Данилко молодец», «И здесь без Арестовича не обошлось...», «Достойное место для Арестовича», «Обожаю Сердючку, а вот с Аристовичем не все так однозначно», «Спасибо, умерла от кринжа», - комментируют пользователи кадры выступления Сердючки и Данилко.

Напомним, ранее "мама" Сердючки показала мужчину и красавицу-дочь.

Также сообщалось, что Сердючка с мамой зажгли на фестивале, унизив путинскую войну.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко поделился трагическим известием.