Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному персонажу Вєрки Сердючки, показав наслідки руйнівного удару рф по території України.

На сторінці Сердючки в Instagram артист повідомив про черговий злочин російських окупантів в Україні та розмістив кадри з місця трагедії.

"Російська армія продовжує «звільняти» мирні житлові будинки на Донеччині. Часів Яр. Вже 15 загиблих, триває розбір завалів", — написав Данилко.

Увечері 9 липня росіяни атакували ракетами з Ураганів 5-поверхівку у місті Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. У будинку повністю знищено два під'їзди. Вже підтверджено загибель 15 осіб. Під завалами досі можуть перебувати 24 особи, серед яких одна дитина.

Українці у коментарях не стримують емоцій:

"Звільняють нас від життя...";

"Боляче";

"Господи, дай миру Україні!";

"А ЩО творять у Миколаївській області!";

"Часів Яр 😢 це ж недалеко від того місця, де я жив. русня за все поплатиться!";

"Нелюди, ненаситні";

"Горіти їм у пеклі, тварі 😭".

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