На сторінці Сердючки в Instagram артист повідомив про черговий злочин російських окупантів в Україні та розмістив кадри з місця трагедії.
"Російська армія продовжує «звільняти» мирні житлові будинки на Донеччині. Часів Яр. Вже 15 загиблих, триває розбір завалів", — написав Данилко.
Увечері 9 липня росіяни атакували ракетами з Ураганів 5-поверхівку у місті Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. У будинку повністю знищено два під'їзди. Вже підтверджено загибель 15 осіб. Під завалами досі можуть перебувати 24 особи, серед яких одна дитина.
Українці у коментарях не стримують емоцій:
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Окупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедії
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"Звільняють нас від життя...";
"Боляче";
"Господи, дай миру Україні!";
"А ЩО творять у Миколаївській області!";
"Часів Яр 😢 це ж недалеко від того місця, де я жив. русня за все поплатиться!";
"Нелюди, ненаситні";
"Горіти їм у пеклі, тварі 😭".
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