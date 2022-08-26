Как пишет Politeka.net, теперь вместо "Лаша тумбай" Данилко поет "раша гудбай".

"Потому что после того, что россия напала на Украину и это никогда не может быть прощено. Все! Никакого аргумента!" – прокомментировал Данилко свое решения во время подготовки к съемкам концерта в честь Дня Независимости, которые прошли в киевском метро.

Добавим, что в 2007 году на сцене Евровидения Данилко впервые спел Dancing Lasha Tumbai, но россиянам, конечно, послышалось Russia goodbye и они обиделись. Данилко годами пришлось доказывать, что о «раше» в песне речь не идет, но тщетно.

«Для меня война началась в 2007 году. Они накрутили, зазомбировали людей так, что все были уверены, что я пел фразу Russia goodbye, о которой там и упоминания не было", – рассказывал Данилко.

Однако после полномасштабной войны, которую Кремль развязал в Украине, артист решил не церемониться и официально сменил свою скандальную песню.

«С 24 февраля, ни одного Lasha Tumbai в этой песне... Это только Russia goodbye. Я не пел этого. Вы хотели это услышать, вот вы услышите…», - заявлял ранее Данилко.

В комментариях к выступлению Данилко в честь Дня Независимости пользователи соцсетей выражают артисту свое восхищение и желают Украине скорейшей победы.

«Сердючка зажигает! Спасибо, Андрей! Так не хватает сейчас позитива!..», «Украинцы родные, с днем ​​независимости Украины! Люблю вас безмерно, победа за вами!», «Украину нельзя победить. Она поет и пляшет во все времена. А это сила – Дух народа», – пишут комментаторы.

Напомним, у "мамы" Сердючки появился очень влиятельный поклонник.

Также сообщалось, что Сердючка с мамой зажгли на фестивале, унизив путинскую войну.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко поделился трагическим известием.