Как сообщает Politeka.net, 24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины, который почти двое суток на станции метро Майдан Незалежности готовили самые популярные артисты страны. Среди них был также певец Дмитрий Монатик, который поделился кусочком своего выступления на личной странице в Инстаграм.

Поп-артист Дмитрий Монатик (Monatik) на этом концерте презентовал новый стих, посвященный войне рф против Украины. В строчках он отметил, что когда душа рвется на куски, лишь украинская песня может объядинить все уголки страны, ведь с песней мы все едины и независимы.

Певец также отмечает, что мы несгибаемые, хоть наши души разбиты. Но придет время и мы все соберем по кусочкам и победа обязательно будет за нами - ведь с нами добро и правда.

"Через війну, через ворога злого

Ми стали сильніші, ми вистоїмо.

І якщо вже знайшли мрію, то досягнемо її,

щоб зовсім скоро побачити і нові, і щасливі, і старі фотографії.

І коли мир, і коли йде страшна війна,

нехай лікують і лунають пісні Кузьми Скрябіна", - закончил Дмитрий Монатик, вызвав у пользователей сети слезы умиления и дотронувшись к их сердцам.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.