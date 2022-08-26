Так, на странице Дарьи Хлыстун в Instagram появилось летнее фото.
Соблазнительная блондинка позировала возле бассейна в крошечном бикини. Девушка лежала на шезлонге и принимала солнечные ванны.
Интересно, что фото сделано в Киев. Об этом свидетельствует геотег, который поставила Хлыстун. Модель загорала посреди столичных высоток.
В комментариях под фото Даша написала: "Русалку выкинуло на берег".
Пользователи сети восхитились увиденным.
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«На этой фотографии идеально всё»,
«Вы вдохновляете миниатюрных девушек, как я ❤️ Вы очень хороша!»,
«Красивая, но очень худая», - комментируют в сети.
Отметим, что главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекте выбрал гимнастку Дашу Ульянову. После шоу пара не сложилась. Далее Михайлюк построил отношения с украинской моделью Дашей Хлыстун, первым украинским ангелом Victoria's Secret.
Пара сначала скрывала свои отношения, но уже сейчас состоит в официальном браке и воспитывают совместную дочь.
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