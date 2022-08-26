Украинская модель и жена героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун не устает хвастаться своей идеальной фигурой.

Так, на странице Дарьи Хлыстун в Instagram появилось летнее фото.

Соблазнительная блондинка позировала возле бассейна в крошечном бикини. Девушка лежала на шезлонге и принимала солнечные ванны.

Интересно, что фото сделано в Киев. Об этом свидетельствует геотег, который поставила Хлыстун. Модель загорала посреди столичных высоток.

В комментариях под фото Даша написала: "Русалку выкинуло на берег".

Пользователи сети восхитились увиденным.

«На этой фотографии идеально всё»,

«Вы вдохновляете миниатюрных девушек, как я ❤️ Вы очень хороша!»,

«Красивая, но очень худая», - комментируют в сети.

Отметим, что главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекте выбрал гимнастку Дашу Ульянову. После шоу пара не сложилась. Далее Михайлюк построил отношения с украинской моделью Дашей Хлыстун, первым украинским ангелом Victoria's Secret.

Пара сначала скрывала свои отношения, но уже сейчас состоит в официальном браке и воспитывают совместную дочь.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка кокетливо хвастнула похудевшей фигурой в атласном платье

А еще Politeka сообщала, что похудевшая на 28 кг после родов жена "Холостяка" Михайлюка раскрыла, как ей это удалось

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка призналась, в каком состоянии проснулась после дня рождения