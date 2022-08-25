Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Тринчер поделилась кадрами, рассказав о критике.

"Я выступаю в Португалии в концерте на поддержку Украины...", - написала Анна.

"Комментарии, которые я получаю: "Поет об Украине в Португалии", "Голубое сверху, а желтый снизу! Вот наш флаг. Платье не правильное", "Платье фу. Верх вообще не пляшет...! И эти вставки цвета тела... На номер с исполнением гимна одежда должна быть сдержанной и элегантной, а не голые перья", "Аня, извините, но я совсем не понимаю таких образов. Образ выглядит полуголым, что есть неуважением к нашим государственным символам. Меня просто бомбит от такого, когда вижу - надеваю вышиванку, но с шортами, что половину ягодиц видно, пою гимн, но полуголая (примеров много), ибо я артист. Наоборот, если артист, то ты должен своим примером показывать уважение к государственным символам", "А как же не собирать людей, чтобы не подвергать опасности? И сли решила патриотически одеться, почему цвета наоборот?", "Оделась неправильно, у нас флаг сверху синий, а низ желтый", "Что-то напомнило цыганский лагерь.. И одежда и аккомпанемент... Как-то оно...".

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