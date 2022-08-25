Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря проекту "Школа", где сыграла роль Наты. Теперь же звезда не очень любит, когда ее так называют на улице. У Анны есть жених - известный блогер Александр Волошин, с которым она недавно переехала в роскошную квартиру с камином. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото из примерочной, показав эффектный образ.

Звезда была в черном платье с цветком. Анна сделала селфи, впечатлив видом.

"Кармелита", - написала Анна под фотографией.

Сообщалось, что Тринчер выложила очаровательные снимки из новой фотосессии с мамой и бабушкой.

На новых фотографиях Анна и ее родные предстали в необычных нарядных образах, с укладками и ярким макияжем. Они мило позируют на камеру, а сама певица, как будто окунулась в детство – она лежит на коленях бабушки и на одном из снимков даже пустила слезу.

Напомним, Анна Тринчер заинтересовала слезливой историей с бабушкой о детстве

А еще Politeka писала, что Тринчер и ее возлюбленный стали крестными родителями и возмутили украинцев

Также Politeka сообщала, что Тринчер резко подняла тему беременности и показала провокативные кадры



