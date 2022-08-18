Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка, которая прославилась благодаря сериалу "Школа", где она сыграла ученицу Наташу. Теперь же звезда открещивается от этой славы и не очень любит, когда ее называют Наташей из "Школы". У звезды есть жених - блогер Александр Волошин, с которым знаменитость недавно въехала в новую квартиру. Не забывает Тринчер ии об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна поделилась фото, где позировала крупным планом. Тринчер сделала селфи, демонстрируя неидеальность своей внешности.

"А еще... Бесящий прыщик", - написала Анна на фото.

"Гуляющая бровь", - добавила звезда, демонстрируя стрелочками, где есть проблемы.

Сообщалось, что Тринчер рассказала о том самом дне, когда подружка сообщит пол ребенка.

«Наконец-то сегодня тот самый день… Когда вы сами все узнаете. Мальчик? Девочка? Та я шучу, не у меня ребенок! Мы узнали вчера пол, и я даже успела поссориться из-за денег» - пошутила Анна.

Напомним, Тринчер и ее возлюбленный стали крестными родителями и возмутили украинцев

А еще Politeka сообщала, что Тринчер в трендовом купальнике похвасталась веселыми выходными на природе

Также Politeka писала, что Тринчер показала, какие капризы устраивает дома за столом



