Как пишет Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак распрощался с холостяцкой жизнью. Несколько дней назад он женился на своей давней возлюбленной Алине, которая ждала мужчину после проекта. Свадебная церемония прошла на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей на вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити «Холостячка» — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. А вот лучший друг Рыбака Александр Эллерт пропустил мероприятие.
На своей странице в Инстаграм Рыбак выложил красивую монохромную свадебную фотографию и поделился мыслями в своем шутливом репертуаре.
«Наконец-то я выбрал фото, которое буду показывать внукам и говорить: «Вот такие красивые ваши дед с бабой были!» 😁», - написал участник «Холостячки».
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Пользователи сети уже отреагировали.
«Чтобы говорить это внукам, нужно не фотку 3 дня выбирать, а детей делать»,
«Баба то красивая, а дед так себе»,
«Сразу понимаешь, какие ощущения испытывали наши деды с бабами, когда делали такие фотографии в те времена», - пишут в комментариях.
Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"
А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" уединился с Рыбаком в телефонной будке, фото
Также Politeka писала, что участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак пообщались с украинцем, живущем в россии