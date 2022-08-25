Как пишет Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак распрощался с холостяцкой жизнью. Несколько дней назад он женился на своей давней возлюбленной Алине, которая ждала мужчину после проекта. Свадебная церемония прошла на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей на вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити «Холостячка» — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. А вот лучший друг Рыбака Александр Эллерт пропустил мероприятие.

На своей странице в Инстаграм Рыбак выложил красивую монохромную свадебную фотографию и поделился мыслями в своем шутливом репертуаре.

«Наконец-то я выбрал фото, которое буду показывать внукам и говорить: «Вот такие красивые ваши дед с бабой были!» 😁», - написал участник «Холостячки».

Пользователи сети уже отреагировали.

«Чтобы говорить это внукам, нужно не фотку 3 дня выбирать, а детей делать»,

«Баба то красивая, а дед так себе»,

«Сразу понимаешь, какие ощущения испытывали наши деды с бабами, когда делали такие фотографии в те времена», - пишут в комментариях.

Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"

А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" уединился с Рыбаком в телефонной будке, фото

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