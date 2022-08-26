Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая на днях написала заявление на увольнения с телеканала "Украина", где вела утреннее шоу, стала участницей юмористического проекта "Дизель шоу". На странице коллектива в Instagram опубликовали забавное фото с Лилией и актерами студии, а в подписи к нему сообщили подробности участия телезвезды в концерте.

На фотографии можно увидеть Лилию, которая стоит между Егором Крутоголовом и Дмитрием Танковичем, и мило улыбается в камеру. Похоже, телезвезда встретилась с актерами студии "Дизель шоу" на репетиции перед концертом.

В подписи к публикации раскрыли подробности участия Ребрик в скором концерте юмористического шоу: "Крутезная новость: наш концерт приедет непревзойденная Лилия Ребрик! Уверены, вы в восторге от такого сюрприза. Какие роли сыграет артистка? Может, сложатся новые тандемы? Приходите 28, 30 и 31 августа в МЦКИ (Октябрьский дворец) и первыми узнайте подробности. Теперь вы знаете, что вас ждем не только мы, но и невероятная Лилия Ребрик!".

Отметим, что ранее Лилия Ребрик уже сотрудничала с "Дизель шоу", она играла в их концертах, а также снималась в скетчах студии, исполняя разные роли. Похоже, после увольнения с телеканала артистку снова позвали поучаствовать в выступлении коллектива.

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