Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая во время войны вывезла детей за границу и некоторое время жила там с ними, а теперь вернулась в Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда и интервьюер поделилась трогательным видео, в котором показала своего сына.

Как оказалось, сын Маши отмечает свой день рождения – Саше исполнилось уже 8 лет. В честь праздника звездная мама опубликовала ролик, в котором собрала самые яркие, милые и трогательные фото и видео с мальчиком. На кадрах Ефросинину можно увидеть с сыном в разных локациях – дома, на прогулках, в путешествиях, похоже, они всегда весело проводят время.

В подписи к публикации Маша лаконично написала: "Мой мальчик, мой защитник и помощник, спасибо, что ты делаешь меня счастливой уже восемь лет! С днем рождения, сыночек!". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию телеведущей, присоединяясь к поздравлениям: "Машуня, пусть растет очень счастливым парнем", "Ой! Поздравляю твоего малыша прекрасного! Да будет счастлив и здоров!", "С именинником!", "А вот что вы делали 8 лет", "Дорогая Маша. Поздравляем вас с днем рождения вашего Сашеньки", "С днем ​​рождения сыночка и вас, родители!", "Поздравляю от всего сердца", "Счастья, здоровья и обильных Божьих благословений".

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