Популярный украинский ресторатор, блогер и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который на весь мир популяризирует украинскую кухню, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз кулинар поделился необычными фото и рассказал об уникальных украинских продуктах.
Как видно, Евгений устроил целую фотосессию с копчеными грушами и вяленными сливами. Фото получились, нужно сказать, очень аппетитными и привлекательными.
В подписи к публикации Клопотенко рассказал об этих уникальных украинских вкусностях: "Копченая груша. Вяленные сливы. Что из этого знаете? Если ели, то как, с чем и где? Если не ели, напишите, что интересно. Хочу вам больше рассказать об украинских продуктах, но сначала ваше слово. А пока запомните: все, что растет в Украине – уникально. Как вы думаете, почему? Здесь тоже можно ваши догадки. Много вопросов, но пора нам с вами еще больше говорить об украинском".
В комментариях к фото украинцы начали делится своими мыслями и воспоминаниями об этих необычных вкусняшках, которые многим напомнили детство. Также пользователи попросили у Евгения рецепты с этими необычными ингредиентами.
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