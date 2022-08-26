Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны выехала с детьми за границу и начала активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда объявила поклонникам, что запустила новый проект по изучению украинского языка.

Похоже, Оля прислушалась к критике поклонников и таки занялась изучением родного языка. И помимо частных уроков с преподавателем, певица решила сделать еще и шоу из этого. Так, она провела в соцсети прямой эфир при участии своей звездной подруги Даши Астафьевой и учительницы, которая стала рефери в соревновании артисток.

В подписи к публикации Полякова рассказала об этом своем проекте: "Знай Нашу – выпуск 1. Ну что, мы начали учить украинский – весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с @da_astafieva, где мы в который раз доказали, что украинки не только самые умные, самые веселые, но и красивые, боже, я в этом уверена! Хватит бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить нашу, родную, теперь каждую неделю. Кого мне пригласить следующим гостем? Спасибо моим друзьям и нашей супер-учительнице @xenia_releve. Слава Украине! Увидимся через неделю".

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