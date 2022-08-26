Анджелина Джоли, которая годами скрывала свою фигуру, наконец-то показала себя во всей красе и заставила позавидовать молодых девушек.

Как сообщает Politeka.net, несмотря на попытки недоброжелателей очеренить имя Анджелины Джоли, артистка продолжает жить своей жизнью и, похоже, наконец-то готова вернуться к прежней себе. Долгое время артистка скрывала фигуру под мешковатой одеждой, не появлялась перед камерами и избегала внимания.

А недавно звезда будто вернулась в прошлое и просто сразила молодым, цветущим и ярким видом без всяких ухищрений.

Фотографы подловили Джоли на выходе из бизнес-здания в самом «развязном» образе за последний десяток лет. Артистка для выхода в свет в этот раз выбрала кроп-топ и широкие брюки на низкой талии.

Пожалуй, впервые за долгое время Энджи продемонстрировала, какая тонкая и роскошная у нее талия: «Новая Энджи покидает здание в Беверли-Хиллз» - сказано в подписи под кадрами.

«Пупок Джоли; Я люблю тебя моя красавица😍😍моя великая актриса😍; детка!; Она выглядит потрясающе 😍; Сколько ей лет? Двадцать 🫢; возвышенная красавица; 🔥❤️очень спортивное тело» - отвечают в сети.

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