Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила высказаться о новом мошеннике, о котором должны быть осведомлены украинцы, чтобы себя обезопасить. Женщина обратилась к гражданам в Инстаграм-Сториз.
В частности, Кристина Горняк рассказала о мошеннике, который кинул її та ВСУ на большие деньги. Она уточнила, что открыла сбор денег для ВСУ и совсем недавно общими усилиями удалось собрать нужную сумму в размере 100 тысяч.
Из этих денег на 30 тысяч был заказан термо для батальона "Хартия" через волонтера Виталия Хемича. Он доставил покупку для защитников, потому не вызвал никаких подозрений.
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Следующие 70 тысяч были также переданы ему, вместе с другими донатами от украинцев, чтобы он купил два пикапа для 217 батальона. Виталий открыл дополнительный сбор, чтобы купить лучшие автомобили. Но после того, как он собрал необходимую сумму - он пропал.
"Есть твари, которые обворовывают ВСУ на деньги. Дальше показываю вам эту тварь. Он - это аферист, который ворует деньги у ВСУ", - добавила Кристина Горняк и показала фото афериста, предупредив украинцев.
Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.
Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.