В частности, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о мошеннике, который кинул ее и ВСУ на большие деньги.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила высказаться о новом мошеннике, о котором должны быть осведомлены украинцы, чтобы себя обезопасить. Женщина обратилась к гражданам в Инстаграм-Сториз.

В частности, Кристина Горняк рассказала о мошеннике, который кинул її та ВСУ на большие деньги. Она уточнила, что открыла сбор денег для ВСУ и совсем недавно общими усилиями удалось собрать нужную сумму в размере 100 тысяч.

Из этих денег на 30 тысяч был заказан термо для батальона "Хартия" через волонтера Виталия Хемича. Он доставил покупку для защитников, потому не вызвал никаких подозрений.

Следующие 70 тысяч были также переданы ему, вместе с другими донатами от украинцев, чтобы он купил два пикапа для 217 батальона. Виталий открыл дополнительный сбор, чтобы купить лучшие автомобили. Но после того, как он собрал необходимую сумму - он пропал.

"Есть твари, которые обворовывают ВСУ на деньги. Дальше показываю вам эту тварь. Он - это аферист, который ворует деньги у ВСУ", - добавила Кристина Горняк и показала фото афериста, предупредив украинцев.

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.