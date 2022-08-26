Актриса Ксения Мишина призналась, что так и не услышала личных извинений от Бланара, а лишь увидела в соцсетях обращение к собирательному образу женщины.

Летом 2022 года режиссер Николай Федосенков заявил, что "Дизель студио" ему не выплатили зарплату. Это вызвало волну возмущения в адрес юмористической студии. За Федосенкова заступилась его давняя подруга, актриса Ксения Мишина.

После этого с ней начал публично скандалить шеф-редактор шоу Алексей Бланар, который назвал ее "политической хвойдой". В интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ" актриса рассказала, чем закончился скандал.

Актриса призналась, что так и не услышала личных извинений от Бланара, а лишь увидела в соцсетях обращение к собирательному образу женщины.

"Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они наделали. Как писать гадости, то они писали рядом с моим именем. А как извиниться, то извиняются перед "женщиной", – подчеркнула Ксения Мишина.

Ранее Ксения Мишина рассказывала, что личную враждебность к ней Бланар начал испытывать еще несколько лет назад, когда она победила в шоу "Танці з зірками". Когда она выиграла это шоу, "Дизель студио" очень тяжело пережили ее победу. Потом это была "Холостячка" с рейтингами очень большими, и их это тоже не устроило, не понравилось.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.