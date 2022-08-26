Популярная украинская певица и звезда Евровидения Джамала, которая с начала войны отвезла детей за границу и начала гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась яркими снимками, на которых показала, как выступала в киевском метро.

Как оказалось, Джамала присоединилась к звездам, которые выступали на церемонии вручения премий легендарным украинцам, приуроченной ко Дню Независимости Украины. Это мероприятие с учетом частых воздушных тревог, проходило в столичном метро. Как видно, на сцену Джамала вышла в роскошном синем наряде с золотистым элементом и необычным головным убором.

В подписи к фото Джамала написала: "Выступление в киевском метро. 2022 год. Не устану благодарить всех, кого встретила в этот день. Эти встречи сегодня – нечто особенное". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки: "Спасибо тебе, Джамала, всегда в радость!", "Искренняя, глубокая, грустная, смелая и величественная одновременно. Как сама Украина. Я радуюсь, что именно этот образ Вы транслируете всему миру в данный момент", "Вы у нас самая лучшая", "Невероятная", "Джамала, вы супер", "Невероятная. Нежная и профессиональная", "Красавица", "Наша птичка".

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