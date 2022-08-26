Макс Барских рассказал, как пошел служить в один из батальонов, и прошел военную подготовку.

В апреле Макс Барских в интервью Vogue заявил, что присоединился к ВСУ, прошел учения и стал ответственным за снабжение батальона под Киевом. Солист "Антитіла" Тарас Тополя, который служил парамедиком на Харьковском направлении, скептически отнесся к Барских в ВСУ.

В сюжете "ТСН" Макс Барских ответил музыканту и рассказал, что сейчас не служит и назвал причину.

"Мне хотелось что-то делать, как-то помочь, как-то поддержать дух. Я приехал в Киев, нашел один батальон, но командир мне сказал, что воинов достаточно, хватает и я начал выступать с концертами и быть сильнее в том, в чем я могу быть сильнее", — заявил Макс Барских.

Стоит напомнить, что в интервью Янине Соколовой лидер группы "Антитіла" признался, что за шесть месяцев войны ни разу не пересекался с Максом Барских, который якобы служит в ВСУ. Звезда намекнул, что его фото с оружием в руках – показуха.

К слову, на днях стало известно, что музыканты коллектива "Антитіла" больше не будут воевать на передовой. Соответствующий приказ, возвращаться с фронта, им отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Теперь артисты будут собирать средства для материального обеспечения ВСУ и помощи семьям погибших побратимов.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.