Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты» показала, как проводит время с единственным сыном.

Как сообщает Politeka.net, актриса Анна Кошмал старается держать в секрете свою личную жизнь, в частности подробности о браке и ребенке.

Но в последнее время на ее странице в Инстаграм всё чаще появляются кадры с единственным сыном Михаилом, которому исполнилось 4 года.

Анна поделилась трогательными моментами время препровождения со своим ребенком.

В кадре Кошмал продемонстрировал стойку на голове, а также поделилась своими размышлениями в публикации.

Вот что написала актриса:

"Мама, дай цем!" Счастье оно в мелочах… в простых и повседневных делах, во взгляде, улыбке. Следует только присутствовать вниманием✨ Так мы планировали, что будем готовить на ужин и сколько яблок и груш соберем в садике, смеялись, играли как обоим по 4 года".

Пользователи сети принялись комментировать увиденное.

"Солнечные лучи в форме бабочки",

"Молодец", - пишут украинцы.

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