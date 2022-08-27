Известный украинский блогер, телеведущий, шоумен и новый ведущий шоу "ЖВЛ" Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и женился на победительнице Даше Квитковой, опубликовал в своем Instagram трогательное послание к украинцам. Никита опубликовал милое фото, на котором позирует в светлом наряде, сидя на мотоцикле, а в подписи к нему написал свое послание.

В посте Добрынин рассказал, что уже полгода Украину пытаются уничтожить и подорвать нашу веру в независимость. И этот День Независимости стал одним из самых тяжелых дней за все время войны – 189 раз в сутки прозвучала тревога, были обстреляны много городов и случилась трагедия в Чаплином, где погибли 25 людей.

"Ни дня покоя. Лишь прилеты, разрушенные дома, унесенные жизни невинных взрослых и детей. Некоторые из оставшихся в Украине уже понемногу привыкли и к тревогам, и к звукам ракет, и к ночам с кровати в коридор, и обратно. Уже не так жадно листаем новостную ленту, потому что от них уже кругом голова. Пытаемся жить дальше, обращать больше внимания на позитив. Но война продолжается. Да, нам дают вооружение, денежную помощь, но расходы на войну действительно безумны – более 40% средств госбюджета сейчас идут на нужды армии. Наши военные сегодня еще больше нуждаются в помощи, чем в начале войны, каждая ваша гривна имеет большое значение. Давайте вместе идти к победе", - написал Никита.

Напомним, "Теперь вы знаете": Лилия Ребрик после увольнения с телевидения засветилась в известном шоу.

Как сообщала Politeka, "Хватит…": Полякова посоревновалась с Астафьевой в знаниях украинского языка, видео.

Также Politeka писала, что "Все, что растет…": Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал об уникальных украинских вкусняшках.