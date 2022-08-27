Популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров, который недавно представил украинцам дуэт с Дорофеевой, на днях презентовал еще одну премьеру – клип с Олей Поляковой. Надо сказать, что видеоработа получилась очень атмосферной и даже мистической.

На своей странице в Instagram Артем опубликовал фрагмент клипа, в котором он и Полякова появились в необычных образах. Особенно фанаты заметили трансформацию Оли, которая накануне публично сожгла кокошник, готовит украиноязычный альбом, а в новом клипе появилась с красивым венком на голове. Даже Пивоваров отметил, что Поляковой такой образ очень идет.

В подписи к публикации он написал: "Леся Украинка внесла большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев. Так что мы не могли обойти вниманием эту выдающуюся фигуру в проекте "Твои стихи, мои ноты". Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности, напоминает о ценности воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы тяжело ни было, не прекращаем мечтать, не ограничивая полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям. Спасибо @polyakovamusic за твою прекрасную трансформацию. Тебе очень идет этот образ".

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