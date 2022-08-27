Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка, которая прославилась еще и своей пластичностью, продемонстрировала ошеломляющую растяжку.

В новом видео Даша просто подошла к машине и ловко закрыла багажник ногой, показав свою потрясающую растяжку. Перед камерой блогерша появилась в черных облегающих лосинах и камуфляжной спортивной кофте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Ульянова кокетливо написала: "Вы же просили закрыть ножкой". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Леди-кошка", "Леди-скорпион", "Какая вы красотка", "Лучшее движение!", "Ну класс", "Класс, честно, я этого ждала", "Ура, дождались", "Красотка, браво", "Нереально", "Крутая", "Кайф", "Красотка", "Это безумная грация", "Красиво", "Очень красивая", "Даша, когда следующий марафон? Мы тоже так хотим", "Идеально".

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