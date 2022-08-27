На официальной странице Патрона в Instagram разместили забавное фото, на котором Леся держит знаменитую собачку на руках, а также позирует вместе с его владельцем, сапером Михаилом Ильевым.

Никитюк, недавно закрывшая свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка" и уже сняла несколько выпусков. Она также продолжает помогать украинцам, вынужденным бежать от войны.

"Леди Ле, Леся Ивановна, Лесюня. Я просто в восторге от нее! Она в жизни еще красивее, чем на фото. А какая добрая! Она знает как разговаривать с собачками. А какая патриотка и волонтер! Пока мы снимались — отправила две фуры куда-то с чем-то важным (я не подслушивал). Снимали «Ле маршрутку». Так когда-то осенью или зимой увидите эпизод со мной. Всем красивый лизь 👅 Такой красивый, как Леся ❤️", - шутит сммщик Патрона.

"Облизал.. а потом куснул за палец 😂", - написала в комментариях Никитюк.

Поклонники в комментариях восхищаются звездным "дуэтом":

"Ох и Патрончик) уже с новой красавицей 😍. И когда ты все успеваешь? 🤔";

"Дорофеева, Астафьева, Никитюк. Патрону нужно псиное шоу Холостяк открывать";



"Какие же вы красивые ❤️❤️❤️ Вот это вижу, знает, как правильно держать собачку на ручках 💕💖, теплое фото, я тоже сижу и улыбаюсь 😊 Она молодец".

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.