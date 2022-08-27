Ресторатор и телеведущий Даниэль Салем один из тех, кто не остался в стороне, когда оккупанты пришли с войной, шоумен взялся за оружие и сейчас служит в рядах ВСУ, в аэроразведке.
Совсем недавно ведущий оказался на больничном, потому что в ходе боевых действий получил травму спины. Теперь же военный снова в строю и готов защищать родину.
У себя в Инстаграм Салем опубликовал новое видео, где показал свои военные будни на фронте.
В кадре Даниэль, по всей видимости, возвращается с боевой задачи.
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Видео сопровождает пронзительное стихотворение легендарной украинской поэтессы Лины Костенко «Крылья», которое зачитывает актер Богдан Ступка.
Украинцы как всегда в восторге от увиденного. На видео Салема также отреагировала украинская певица Злата Огневич.
"Горжусь Вами!!! Берегите себя и скорую победу Украины!!!",
"Красавец",
"Спасибо, герою🙏🏽 Береги себя💙💛",
"Герой, береги себя",
"Мы знаем, как вам всем тяжело, берегите себя, вы наша опора и любовь", - пишут в сети.
Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.
Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.
Также Politeka писала, что Огневич и Салем сыграли влюбленных, появилось трогательное видео.