Украинский ведущий Даниэль Салем, который защищает страну на передовой в подразделении разведки, показал новое видео с фронта.

Ресторатор и телеведущий Даниэль Салем один из тех, кто не остался в стороне, когда оккупанты пришли с войной, шоумен взялся за оружие и сейчас служит в рядах ВСУ, в аэроразведке.

Совсем недавно ведущий оказался на больничном, потому что в ходе боевых действий получил травму спины. Теперь же военный снова в строю и готов защищать родину.

У себя в Инстаграм Салем опубликовал новое видео, где показал свои военные будни на фронте.

В кадре Даниэль, по всей видимости, возвращается с боевой задачи.

Видео сопровождает пронзительное стихотворение легендарной украинской поэтессы Лины Костенко «Крылья», которое зачитывает актер Богдан Ступка.

Украинцы как всегда в восторге от увиденного. На видео Салема также отреагировала украинская певица Злата Огневич.

"Горжусь Вами!!! Берегите себя и скорую победу Украины!!!",

"Красавец",

"Спасибо, герою🙏🏽 Береги себя💙💛",

"Герой, береги себя",

"Мы знаем, как вам всем тяжело, берегите себя, вы наша опора и любовь", - пишут в сети.

Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.

Также Politeka писала, что Огневич и Салем сыграли влюбленных, появилось трогательное видео.