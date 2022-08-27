Как сообщает Politeka.net, победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" и успешная блогерша Анна Богдан рассталась с главным героем "Холостяка" через год после завершения проекта. Пара вместе сжила, строила отношения и часто делилась личным.
Однако уже после вторжения оккупантов пара заявила о том, что более они не вместе. Сама Богдан не стала говорить, почему рассталась и попросила более не упоминать об этом.
Теперь она ведет социальные сети более активно и показывает, как проходят ее будни после возвращения в Киев.
«Ну круто!!!!!👏; Анюта кайфовая и локацию эту обожаю, особенно с другой стороны, где яркие суслики)); 😍 где найти такое платье?); Где берут такие ноги! 🔥; Наверное, одно удовольствие снимать таких девушек 👍😍» - пишут в сети.
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Ранее Анна поздравила украинцев с Днем Независимости и поделилась детскими воспоминаниями.
"Еще с детства я обожала этот день. Так как лето я проводила у бабушки и дедушки, в небольшом городке на Хмельнитчине, этот праздник мы отмечали именно там. В этот день все улицы развевались желто-голубыми цветами и флагами, звучала музыка, а вечером взрывались салюты", — признается Богдан.
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