Никитюк, недавно закрывшая свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка" и уже сняла несколько выпусков. Она также продолжает помогать украинцам, вынужденным бежать от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Леся разместила забавные кадры со съемок «Ле маршрутки»: она наконец-то встретилась со знаменитым собачкой Патроном, его владельцем, сапером Михаилом Ильевым и их коллегами.

"Пес с ГСЧС. У всех есть фотки с Патроном, а я чем хуже 😁Я хочу поблагодарить все пиротехнические подразделения Украины за то, что очищают нашу землю от вражеских взрывоопасных предметов, которых сейчас очень много. А особенная благодарность саперам Черниговщины! Пусть Бог вас охраняет! ❤️Ps Миша, Ирочка, ребята рада знакомству 😘", — пишет Никитюк.

В комментариях у телеведущей поинтересовались, как на такую ​​встречу отреагировал пес Рафик. "Рафик в шоке 😂", — шутит звезда в ответ.

"Он такой лапочка! 🤗Патрончик", "Леся, с Патроном замечательная пара😍", "У Патрона отличный вкус! Знает, с кем фотографироваться!", "Понимаю!!! Как здесь перед таким красавцем удержаться! 😍", - пишут поклонники.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.