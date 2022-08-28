Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила показать, как балует своих детей вместе с коллегой.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и нередко удилвяет домашними фото. Также Анна любит показывать своих детей и делится моментами их воспитания.

В этот раз Саливанчук рассказала о приятном дне, который провели ее сыновья. Успела похвастаться Саливанчук и талантами своей коллеги из "Женского квартала". Ирина Сопонару присмотрела за детьми Анны и даже смогла ее удивить:

«А вот эта краля собирает детей наших! Ирина Сопонару, всегда мне говорила, у тебя очень хорошо получается рожать, может ты мне родишь, вот просто забрала сына» - отшутилась Анна.

Ранее артистка решила поздравить украинцев с Днем авиации Украины, который отмечают 27 августа. Саливанчук разместила впечатляющее видео героев, защищающих небо над Украиной.

"Все авиаторы нашей страны – несомненно герои. Каждый день они поднимаются на тысячи километров, чтобы защищать наше небо от нашествия врага. Каждый из нас должен быть благодарен нашим защитникам за то, что они достойно защищают нашу страну от оккупантов", - подчеркнула Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.