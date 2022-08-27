На своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, как подрос Иван, и поделилась размышлениями по поводу формата образования при таких сверхсложных обстоятельствах.

"Готовимся с Иваном в школу 👨🏻‍🎓И надеюсь, что обучение все-таки будет офлайн. Потому что дети очень ждут реальной встречи с учителями и друзьями :)) я тоже надеюсь, что так и будет )", — пишет Кристина.

В этом году Иван Решетник переходит в третий класс, но из-за ковида и широкомасштабного вторжения рф полноценного обучения у него практически не было.





"А за 2 года обучения можно сосчитать по пальцам двух рук, сколько месяцев он реально ходил в школу. Сначала карантин, теперь война… дети должны получать достойное образование, потому что это будущее нашей Украины ", - подчеркнула Кристина.

Ранее жена телеведущего призналась, что они долго обдумывали вопрос, где будут учиться дети. Они рассматривали три варианта – Киев, Ивано-Франковск и заграницу. Но поскольку Григорий работает в Киеве, решили все вместе оставаться в столице, потому что семья должна быть вместе.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.