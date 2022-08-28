Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала у себя в Инстаграм, как проходят ее будни с супругом перед очередной разлукой.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика активно ведет социальные сети и часто рассказывает о своей жизни с артистом. Ее не смущает критика, обсуждение и частые вопросы - Репяхова всегда агрессивно реагирует на выпады в свою сторону.

С бывшей женой Виктора Павлика она также судилась и несколько раз хвасталась тем, что победила после разбирательств, получив какую-то компенсацию за моральный ущерб. Нравится Репяховой также привлекать к себе внимание любым способом.

«Последние дни с мужем, нас ждет долгая разлука. И да, Виктор Павлик курит, я называю эту штуку – дудка, ужасная вещь!

А вот Миша с папой, а мама… а мама с бабушкой по продукты. Почему у меня такое выражение лица? Потому что в этот момент у рук ВП выпадал телефон, потому что на руках был еще и Миша», -высказалась Репяхова.

Также Катерина рассказывает о себе, о своем новом магазине или люмимом маленьком сыне. Недавно Репяхова продемонстрировала, как преображает ее правильный макияж.

Без фильтров девушка сначала показала свое лицо с проблемной кожей, а затем похвасталась, как можно все скрыть при помощи простого, но аккуратного макияжа.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.