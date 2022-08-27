Известный украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поздравил маму с папой с годовщиной свадьбы. Пожилые родители танцора находятся в родном Запорожье, а вот сам Яма с женой и сыном сбежал из Украины в США и до сих пор не возвращается обратно.
У себя в Инстаграм судья шоу "Танці з зірками" разместил трогательное поздравление для папы с мамой. Он отметил, что родители живут в браке 50 лет и отмечают «золотую» свадьбу.
"Невероятный пример для нескольких поколений! Сколько историй, разговоров, событий... Спасибо, что поддерживали меня во всем и тратили на танцы деньги, которых не было", — обратился к родным танцор.
Также Влад рассказал, какие планы были у него и родителей на празднование годовщины и пообещал, что они вскоре обязательно реализуются.
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"Сегодня мы планировали вместе праздновать на Бирючем острове, но кто-то пришел на чужую землю, чтобы кого-то "спасать"... Наверстаем, обещаю!" – заверил Яма.
Отметим, что ночью 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.
В общей сложности зафиксировано 16 "прилетов". Информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются
Жителей призвали не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.
Напомним, Влад Яма в патриотической футболке объявился на собрании украинцев за границей
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма рассказал о годовщине с женой и нарвался на критику
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" признался, как сбежал из страны и где он теперь