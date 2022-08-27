Судья "Танців з зірками" Влад Яма поздравил родителей с "золотой" свадьбой из заграницы и пообещал вместе отметить в скором времени.

Известный украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поздравил маму с папой с годовщиной свадьбы. Пожилые родители танцора находятся в родном Запорожье, а вот сам Яма с женой и сыном сбежал из Украины в США и до сих пор не возвращается обратно.

У себя в Инстаграм судья шоу "Танці з зірками" разместил трогательное поздравление для папы с мамой. Он отметил, что родители живут в браке 50 лет и отмечают «золотую» свадьбу.

"Невероятный пример для нескольких поколений! Сколько историй, разговоров, событий... Спасибо, что поддерживали меня во всем и тратили на танцы деньги, которых не было", — обратился к родным танцор.

Также Влад рассказал, какие планы были у него и родителей на празднование годовщины и пообещал, что они вскоре обязательно реализуются.

"Сегодня мы планировали вместе праздновать на Бирючем острове, но кто-то пришел на чужую землю, чтобы кого-то "спасать"... Наверстаем, обещаю!" – заверил Яма.

Отметим, что ночью 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

В общей сложности зафиксировано 16 "прилетов". Информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются

Жителей призвали не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.

Напомним, Влад Яма в патриотической футболке объявился на собрании украинцев за границей

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