Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который прославился благодаря проекту "Танці з зірками", сейчас он не так часто говорит о себе в Инстаграм. Мужчина признался, где он находится сейчас и как ему удалось выехать из страны.

С утра 24-го февраля многие звезды схватились за чемоданы и сбежали из страны, чтобы не видеть и не слышать ужасов войны. Влад Яма также с женой и сыном выехал из Украины, однако рассказал, как ему удалось это сделать. В интервью «Слава+» он рассказал, что сейчас живет в США.

"Пока делаю благотворительные мастер-классы, стараюсь их сделать больше, возможно, это будет происходить и в других Штатах тоже. Мы уехали уже с самого начала. Мы были несколько дней в Европе. Потом сразу вылетели сюда", — отметил в интервью Влад Яма.

Он добавил, что пересек границу до того, как ввели военное положение и запретили мужчинам выезжать. Впрочем, в комментариях мужчину осудили за такое решение.

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