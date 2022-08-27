Известная певица Анна Тринчер рассказала о том, как и у нее бывают неудачные и сложные дни во время переездов и гастролей.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер ради привлечения внимания часто показывает о себе различные видео. Также она любит рассказывать о неловких или неудачных моментах своей жизни.

В этот раз Анна пожаловалась на разбитое состояние и самочувствие в целом, назвав сразу несколько причин.

«В этом, к сожалению, вся я… Иногда просто все накопляется и эмоционально я не выдерживаю. Не спала почти ни часа, всю ночь обнимала «белого друга», нормально ни разу не ела, едва успела на поезд. Болит живот жутко, целый день в дороге, уже очень хочу в душ» - пожаловалась Тринчер.

Также Тринчер поделилась в Инстаграм кадрами, на которых показала, как зажигала на концерте в Португалии.

Как видно, для выступления Анна выбрала необычный наряд – на ней платье, которое состоит из пышной, многослойной синей юбки и желтого верха необычной формы. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж.

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