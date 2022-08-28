На своей странице в Instagram шеф-повар, который в последнее время постоянно ездит по Украине и за границу, чтобы помогать пострадавшим от полномасштабного вторжения рф и привлекать внимание мирового сообщества к войне, был неприятно поражен по возвращении в родной Киев.

"Долго пытался понять, в какой город приехал. Потом просто вспомнил, что я в Киеве", — признается Клопотенко, наслушавшись на улицах города разговоров по-русски.

Поклонники в комментариях единогласно поддержали Евгения и отметили важность перехода на украинский:

"Женя❤️ чувствую твою боль";

"Говорить по-русски и говорить "какая разница" - то же самое, что ходить по Иерусалиму со свастикой и доказывать, что это буддистский или индуистский символ жизни. Вроде бы и правда, но мордяку натолкут)";

"Досадно😢";

"Да, это действительность, и меня это бесит, война идет а в родном городе, как в оккупации, постоянно русский язык 😢";

"Да что там Киев... Во Львове то же самое(";

"Я постоянно пытаюсь представить, чтобы во время Второй мировой кто-то шел по улицам и разговаривал на немецком...";

"Ну вот что, что должно произойти, чтобы люди начали себя уважать, и перешли на украинский!";

"Русский – это наше проклятие";

"Язык - это наше оружие. Общаюсь на украинском".



Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

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