На своей странице в Instagram шеф-повар, который в последнее время постоянно ездит по Украине и за границу, чтобы помогать пострадавшим от полномасштабного вторжения рф и привлекать внимание мирового сообщества к войне, был неприятно поражен по возвращении в родной Киев.
"Долго пытался понять, в какой город приехал. Потом просто вспомнил, что я в Киеве", — признается Клопотенко, наслушавшись на улицах города разговоров по-русски.
Поклонники в комментариях единогласно поддержали Евгения и отметили важность перехода на украинский:
"Женя❤️ чувствую твою боль";
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"Говорить по-русски и говорить "какая разница" - то же самое, что ходить по Иерусалиму со свастикой и доказывать, что это буддистский или индуистский символ жизни. Вроде бы и правда, но мордяку натолкут)";
"Досадно😢";
"Да, это действительность, и меня это бесит, война идет а в родном городе, как в оккупации, постоянно русский язык 😢";
"Да что там Киев... Во Львове то же самое(";
"Я постоянно пытаюсь представить, чтобы во время Второй мировой кто-то шел по улицам и разговаривал на немецком...";
"Ну вот что, что должно произойти, чтобы люди начали себя уважать, и перешли на украинский!";
"Русский – это наше проклятие";
"Язык - это наше оружие. Общаюсь на украинском".
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.