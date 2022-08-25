Певица Алина Гросу рассказала о проблемах со здоровьем, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Алина поделилась фотографией гор и рассказала о своем здоровье.

"Блин, не мне сейчас вам жаловаться тут надо, но последние две недели капец какие тяжелые были. Сейчас отхожу от наркоза. Все норм", - написала Гросу.

Сообщалось, что Алина показала, что какие-то неизвестные лица создали в аккаунт, поставив на аватарку ее фото.Певица отметила, что никакого отношения к данному профилю не имеет, а значит это все проделки мошенников.

"Я конечно, "люблю радовать людей", но эта страница - фейк, не ведитесь", - сообщила Гросу.

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