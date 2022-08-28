Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк", часто делится с поклонниками яркими фотографиями и своими размышлениями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился очаровательными семейными фото и поднят важную тему, которая во время войны близка всем украинцам.

На новых фотографиях Никиту можно увидеть с маленьким сыном Львом и красоткой-женой Дашей Квитковой. Похоже, это снимки из фотосессии пары, когда они некоторое время жили в Карпатах.

В подписи к публикации Добрынин поднял тему украинцев, которые выехали за границу, и тех, кто остался. По мнению телеведущего, не нужно никого осуждать, не побывав на месте другого человека.

"Мамы с детьми уехали за границу, чтобы уберечься от постоянного стресса и угрозы. Их мужья, родители остались здесь, чтобы работать, отправлять деньги своей семье и одновременно поддерживать армию. Трудно ли им? Конечно. Разлука и сотни километров дороги, невозможность увидеться и ежедневные переживания о жизни близких. Почему уехали? Потому что могут. Хотят спать в тишине, а не под гул сирены. Это их выбор, и он не подлежит осуждению. Те, кто остались, тоже правы, потому что у них есть на то причины! Бизнес, коллеги, родственники, друзья, работа, мужчины и сыновья в опасности – все это важно для оставшихся и пытающихся жить, как раньше. Давайте уважать выбор каждого. Сегодня осуждаете вы, завтра вас. Все возвращается, чтобы научить человечности", - поделился Никита своим мнением.

Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.

Как сообщала Politeka, "Тебе очень идет…": Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.

Также Как сообщала Politeka, "Ни дня покоя": экс-"Холостяк" Добрынин написал эмоциональное послание к украинцам.